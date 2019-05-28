شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سحور قنوات روتانا يجمع أهل الفن والإعلام فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شبكة قنوات روتانا سحورها السنوى فى القاهرة، ضمن واحدة من أهم التجمعات الفنية هذا العام فى العالم العربى، وقد جمعت روتانا أكثر من 700 شخصية، من بينهم عدد كبير من النجوم الكبار والنجوم الشباب، كما حضر الحفل عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

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بدأ السحور بكلمة ألقتها مذيعة روتانا، جوري بكر، رحّبت فيها بالحضور الذى شارك شبكة قنوات روتانا هذا العام هذه الاحتفالية المميزة، مثنية على دور روتانا الجامع لأهل الفن والإعلام، والحريصة دوما على الإرث الفني العربي، لا سيما وأن روتانا مؤتمنة على كنوزه الثمينة، فهى لا تمتلك فقط أكبر مكتبة أفلام ومسيقى عربية فى العالم، بل تسعى لإعادة ترميم وحفظ هذا الإرث بأفضل طريقة ممكنة.

ومن أبرز الأسماء التى حضرت إلهام شاهين، لبلبة، عفاف شعيب، مادلين طبر، هالة صدقي، آسر ياسين، أمينة خليل، محمد سعد، أروى جودة، شريف منير، نرمين الفقي، كريم فهمي، شيري عادل، ريهام عبد الغفور، هانى البحيرى، إنجى وجدان، باسل ألزارو، بسمة، وغيرهم من الأسماء اللامعة، هذا بالإضافة إلى أسماء كبيرة فى صناعة السينما والأفلام العربية، منهم السيناريست الكبير وحيد حامد.