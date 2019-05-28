شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد منير بعد تقديمه "أنت البطل": سعيد بردود الفعل والتجربة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الكينج محمد منير قلوب المشاهدين فور طرح أغنية "أنت البطل" أمس لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.. "لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف.. قوم حارب، بطل الحكايات قدر عالصعب وفاق.. قوم حارب، إنت البطل اللى بنستناه.. فرحنّا وقوم.. الدنيا معاك.. ناسك عايزاك"، أغنية إنسانية، بكلمات تحفيزية استطاع صناعها أن يقدموها للأطفال، وهى من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان وتوزيع أحمد فرحات، ومن إخراج محمد هشام الرشيدى.

وحققت الأغنية بمجرد طرحها نسبة مشاهدات مرتفعة، ونالت العديد من الإشادات والاستحسان من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

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وتعد أغنية "أنت البطل" أول عمل غنائى يشارك فيه محمد منير لصالح مستشفى سرطان الأطفال، ومن جانبه أعرب الكينج عن سعادته الغامرة بمشاركته فى هذه النوعية من الأعمال الخيرية، خاصة إذا كانت لصالح أطفال مرضى السرطان، والتى تحمسهم على الصمود فى مواجهة هذا المرض اللعين، مؤكدا أنها تجربة رائعة أن يقدم عملا يساهم حتى ولو بجزء بسيط للتخفيف عن الأطفال.

يذكر أن الأغنية تم تصويرها داخل مستشفى 57357 فى جو سيطر عليه المرح والبهجة، كما أن فكرة الأغنية وصلت للجمهور سريعا، وتفاعلوا معها بشكل كبير.