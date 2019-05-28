شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 23.. كشف سر مفتاح شقة مصطفى شعبان عن طريق "منجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عرض مسلسل النجم مصطفي شعبان "أبو جبل" علي قناة on e الساعة التاسعة والنصف كعرض أول لها حيث ستتكشف مفاجآت كثيرة وأحداث ساخنة، خاصة أن الحلقة السابقة وهي الحلقة الـ 22 شهدت هروب مصطفي شعبان بعد اتهامه بارتكاب جريمة حرق وقتل أطفاله وسرقة 30 مليون جنيه .

حاول مصطفي شعبان الوصول لمرتكب الجريمة وبالفعل توصل لخيط مهم عندما توجه لمحل استنساخ مفاتيح وتقريبا سيصل لشخص يدعي " منجه " هو الذي قام باستنساخ المفتاح وحينما يصل اليه حسن ابو جبل سيعرف من هو مرتكب الجريمة .

كما شهدت الحلقات السابقة على الحلقة 23 تطور جديد فى الأحداث حيث تفقد "رحاب" نجلاء بدر جنينها من زوجها "سعد" محمد دياب ويتم اجهاضها ويسيطرالحزن على أهلها بعد فقدان حفيدهم وانتهت أحداث الحلقة دون أن يتعرف مصطفى شعبان "حسن" على المتورط فى وضع الأموال فى شركة حسن، حتى يظل اتهامه قائما بسرقة الأموال

يذكر أن مسلسل "ابو جبل" يقوم ببطولته مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.من انتاج سينرجي