شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يصطحب طفلتين من الجماهير لمشاهدة Aladdin فى عرضه الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة جميلة للممثل العالمى ويل سميث على السجادة الحمراء من العرض الخاص الأول لفيلم الخيال العلمى والرسوم المتحركة Aladdin، اصطحب فيها طفلتين من ضمن الجماهير الحاضرة على ممر دخول المشاهير لحضور الفيلم ومقابلة باقى أفراد الفيلم.

ويظهر سميث، الذى يجسد شخصية "الجن" داخل أحداث فيلم علاء الدين، فى مقطع الفيديو المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، وهو يرحب بالحديث مع الطفلتين ومن ثم يقوم باصطحابهما للداخل بعد استئذان والدتهما.

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وحصد الفيلم الجديد لشركة ديزني إيرادات عالمياً وصلت لـ 112 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية فى 4776 صالة عرض، ليتصدر شباك التذاكر ويطيح بفيلم john wick الذي تصدر الأسبوع الماضي شباك التذاكر بإيرادات 182 مليون دولار عالمياً.





يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie .



