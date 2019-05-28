الأمير تركي العبدالله الفيصل: أغنية مقادير كانت لـ محمد عبده وهذه قصة غناء طلال مداح لها- فيديو

أكد الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، أن والده أخبره أنه قام كتب أغنية مقادير وهو نازل بالسيارة من الطائف إلى جدة.

من جهة أخرى أشار الأمير تركي العبدالله الفيصل ، شقيق الأمير الراحل محمد العبدالله الفيصل ، أن أغنية مقادير لم تكن لطلال مداح ، وأنها كانت للفنان محمد عبده وملحنة وجاهزه لديه ، لكن لا أعرف ماذا حدث جعل محمد عبده لا يغنيها.

وأضاف: ” كان طلال مداح وقتها في لندن بعدما أعلن إعتزاله الذي رجع فيه مرة أخرى ولا أدري بسبب حالة نفسية أما ماذا حدث له ، وعندما عاد للمملكة لم يكن لديه أغاني جيدة ، وكان وقتها حفل زواج عمي سعد الفيصل وأردنا طلال مداح أن يغني في الحفل”.

وتابع الأمير تركي : ” طلب الملحن سراج عمر أغنية مقادير ، ولم يجد فرقة لتدريب طلال مداح عليها لأن فرقة التلفزيون مرتبطة مع محمد عبده ، فطلب من طارق عبدالحكيم فرقة فأحضر 150 عازفاً واختاروا منهم 25 عازف ، وكل يوم يسووا بروفات على مقادير.

واستطرد الأمير تركي : ” المفروض أنها كانت ضربة قاضية لطلال لأن ما عنده شيء جديد ولا عنده حاجة كويسة ، وهيغني في الحفل ومحمد عبده عنده أغنية الزواج يا طائر السعد رفرف يعني المفروض يكتسح طلال ” .

وأضاف الأمير تركي : ” بعد غناء محمد عبده أغنية يا طائر السعد رفرف ، طلع بعده طلال مداح وأول ما عزفت الفرقة أغنية مقادير ، نظر محمد عبده للأمير محمد العبدالله الفيصل ، فقال له الأخير الأغنية منذ سنتين عندك وما غنيتها إيش تبغاني أسوي بك”.