أكد الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ، أن والده أخبره أنه قام كتب أغنية مقادير وهو نازل بالسيارة من الطائف إلى جدة.
من جهة أخرى أشار الأمير تركي العبدالله الفيصل ، شقيق الأمير الراحل محمد العبدالله الفيصل ، أن أغنية مقادير لم تكن لطلال مداح ، وأنها كانت للفنان محمد عبده وملحنة وجاهزه لديه ، لكن لا أعرف ماذا حدث جعل محمد عبده لا يغنيها.
وأضاف: ” كان طلال مداح وقتها في لندن بعدما أعلن إعتزاله الذي رجع فيه مرة أخرى ولا أدري بسبب حالة نفسية أما ماذا حدث له ، وعندما عاد للمملكة لم يكن لديه أغاني جيدة ، وكان وقتها حفل زواج عمي سعد الفيصل وأردنا طلال مداح أن يغني في الحفل”.
وتابع الأمير تركي : ” طلب الملحن سراج عمر أغنية مقادير ، ولم يجد فرقة لتدريب طلال مداح عليها لأن فرقة التلفزيون مرتبطة مع محمد عبده ، فطلب من طارق عبدالحكيم فرقة فأحضر 150 عازفاً واختاروا منهم 25 عازف ، وكل يوم يسووا بروفات على مقادير.
واستطرد الأمير تركي : ” المفروض أنها كانت ضربة قاضية لطلال لأن ما عنده شيء جديد ولا عنده حاجة كويسة ، وهيغني في الحفل ومحمد عبده عنده أغنية الزواج يا طائر السعد رفرف يعني المفروض يكتسح طلال ” .
وأضاف الأمير تركي : ” بعد غناء محمد عبده أغنية يا طائر السعد رفرف ، طلع بعده طلال مداح وأول ما عزفت الفرقة أغنية مقادير ، نظر محمد عبده للأمير محمد العبدالله الفيصل ، فقال له الأخير الأغنية منذ سنتين عندك وما غنيتها إيش تبغاني أسوي بك”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تركي العبدالله الفيصل: أغنية مقادير كانت لـ محمد عبده وهذه قصة غناء طلال مداح لها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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