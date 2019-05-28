بمناسبة ليلة القدر .. وعد البحيري توجه رسالة لجمهورها

وجهت النجمة وعد البحيري رسالة لجمهورها بمناسبة "ليلة القدر"، حيث طرحت دعاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليها كاتبة: "اللهم تقبل منا صلاتنا و صيامنا وقيامنا و ركوعناوسجودنا ودعائنا وصالح اعمالنا".
يذكر أن الفنانة وعد البحيري طرحت سابقاٌ ألبوم بعنوان "فرحتي بيك"، و يحتوي على 10 أغنيات من بينهم: "الليلة ليلة"، "أنت
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