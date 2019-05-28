بمناسبة ليلة القدر .. وعد البحيري توجه رسالة لجمهورها

وجهت النجمة وعد البحيري رسالة لجمهورها بمناسبة "ليلة القدر"، حيث طرحت دعاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليها كاتبة: "اللهم تقبل منا صلاتنا و صيامنا وقيامنا و ركوعنا

وسجودنا ودعائنا وصالح اعمالنا".

يذكر أن الفنانة وعد البحيري طرحت سابقاٌ ألبوم بعنوان "فرحتي بيك"، و يحتوي على 10 أغنيات من بينهم: "الليلة ليلة"، "أنت

معايا"، "نسيت أنا مين"، "زعلك على عينى"، "شوف لي حل"، "كلك نظر"، "تعبت قلبي"، "غير أي حد"، "أيامنا جاية"، كما تعاونت فيهم مع عدد من الشعراء و الملحنين منهم: محمد الغنيمي، أحمد شتا، ناصر الجيل، مدين، عمرو حليم، شريف الوسيمي، حسين محمود.