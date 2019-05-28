بالصور.. محمد رمضان يعلن تصدره تريند "يوتيوب"

تصدر النجم محمد رمضان موقع "يوتيوب" بمسلسله الرمضاني "زلزال"، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "الحمد لله زلزال رقم واحد و تلاتة على تريند YouTube مصر وعلى تريند جميع الدول العربية بلا استثناء".

والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من حلا شيحة،

هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.

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يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك أيضا في

بطولة فيلم بعنوان مؤقت "شبح النيل"، ومن المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، وإخراج ياسر الياسري، ولم يتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن، كما تدور أحداثه في القرن الماضي، وهو عن قصة شهيرة جدا ومعروفة للجميع، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، ومن المقرر أن يظهر النجم محمد رمضان بشخصية جديدة تماما، وسيتم عرض الفيلم بتقنية "3d".