تصدر النجم محمد رمضان موقع "يوتيوب" بمسلسله الرمضاني "زلزال"، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "الحمد لله زلزال رقم واحد و تلاتة على تريند YouTube مصر وعلى تريند جميع الدول العربية بلا استثناء".
والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من حلا شيحة،هنادي مهني، مصطفي منصور، محمد الحناوي، حنان سليمان، محمد فتحي، حسام داغر، سعيد الصالح، محمود عبدالغفار، لمياء كرم، محمود حجازي، محمد الدقاق، إبرام شكري، محمد الشهاوي، أحمد صيام، سامي عبدالحليم، نسرين أمين.
يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك أيضا في
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد رمضان يعلن تصدره تريند "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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