كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف علي تفاصيل الحلقة 22 من "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.

بدأت أحداث الحلقة بمشاهدة بين "عمر" أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"في النادي.

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وطلب "عمر" من"زين" ان يبتعد عن كارما ،وعندما لامته نور، علي فعله القاسي مع إبنته، رد عمر، قائلا،:" "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".

وطلب وكيل النيابة استدعاء "عمر" لمواجهته بالأدلة الجديدة فى قضية مقتل زوجته "فريدة" ريهام عبد الغفور، حيث رفضت "نور" تصديق قتله لها، و قرر حبسه 4 أيام على ذمة القضية وطلب "عمر" من "نور" أن تكون المحامية له بهذه القضية وتدافع عنه.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.