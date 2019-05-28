كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف علي تفاصيل الحلقة الـ23 من"حدتة مُرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.

أخبرت "دينا" والدها طارق التميمي، "مجدي كامل" بكل ألاعيب غاده عبد الرازق، وكل المصائب التى فعلتها من أجل التفرقه بينها وبين المحامي .

وحدثت مشاداه كلامية بين "مروه سلطان"، والدكتور النفسي الذى يعالجها ويطالبها بالابتعاد عن ابنته، وقامت مُره، بغلق "الملجأ" الذى تملكة.

جدير بالذكر أن "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وآخرين من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.