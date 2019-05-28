كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف علي تفاصيل الحلقة الـ22 من"ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، تصاعد سريع للأحداث.

اتفق عيسي، مع الصيدلي الذي كان يعمل مع عزت، ببدأ طبخ"الإستروكس" مثلما كان يفعل مع ضاحي وعزت، وهدده بفضحه في حالة رفضه.

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وطلب عيسي، من تُجار المخدرات ابعاد رشوان عماد زيادة، عن طريقه، نظير طبخ الاستروكس لهم.

وفوجئ عيسى أن شقيقه إدوارد، يمتلك منزل وأراضٍ زراعية دون علمه، حيث قال له عيسى كلمات شديدة اللهجة، وسأله لماذا لم يخبره عن هذه الأموال في الوقت التي كانت تحتاج والدتهم لعملية جراحية.

جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.