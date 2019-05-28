الفنانة الكويتية منى شداد: مقلبي مع رامز جلال مفبرك.. وتلقيت تهديدات بسبب هذا المسلسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية منى شداد أن حلقتها في برنامج المقالب الذي قدمه الفنان رامز جلال العام الماضي “رامز تحت الأرض” كانت مفبركة.

الفنانة الكويتية قالت إنها كانت على علم بتفاصيل المقلب قبل المشاركة فيه، وكشفت انها تلقت مبلغاً مادياً مقابل ظهورها به، مؤكدة أن أغلبية الفنانين المشاركين يكونون على علم مسبق بالمقلب.

حيث قالت: “على فكرة، الأغلبية يدرون أنه برنامج مقالب.. في البداية وقعت في الفخ عندما تحدث معي الإعلامي نيشان، لكي يتفق معي على إجراء مقابلة، ولكن بمجرد وصولي للمطار اكتشفت أن هذا برنامج مقالب لأنهم طلبوا مني ركوب طائرة هليكوبتر للوصول لمكان التصوير.. فهددت فريق الإعداد أنه إذا لم يتم إخباري بتفاصيل المقلب بالكامل سأعود إلى الكويت فوراً”.

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ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة الكويتية أنها تعرضت للتهديد بسبب مشاركتها في مسلسل “غرابيب سود”، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وتحدث عن تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت أنها لم تأخد هذه التهديدات بعين الاعتبار، مضيفة: “ظروف تصوير المسلسل كانت صعبة للغاية، حيث استغرق حوالي عام ونصف، بالإضافة إلى أنه كان يتم تصويره في لبنان وقت كان الخليجيون ممنوعين من دخول البلاد”.