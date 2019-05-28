ماضي الأمير ويليام يُكشف.. وعلاقاته العاطفية إلى العلن

متابعة بتجــــــــــرد: منذ انتشار أخبار خيانته لزوجته كايت ميدلتون، والصحافة البريطانية لا تتوقف عن البحث في ماضي الأمير ويليام النسائي.

وذكرت صحيفة Express UK أنّه وقبل إعلان ارتباطه رسمياً بميدلتون، عاش ولي العهد عدداً من العلاقات مع صديقات من الجامعة ومع كاتبة ومع ممثلة.

وكشفت المصادر أن من بين هؤلاء المرشحة السابقة لبرنامج The Voice البريطاني روز فاركوهار وكارلي ماسي بيرث والممثلة إيزابيل كالثورب، إضافة إلى فتاة تدعى أوليفيا هونت.

كذلك ذكرت الصحافية المتابعة لأخبار الأسرة الملكية كايتي نيكول، أن علاقة الأمير وأوليفيا انطلقت مباشرة قبل لقائه كايت.

وقالت: “كان الأمير يلتقي أوليفيا أثناء ارتباطه بزوجته المستقبلية”. وأفادت بأنه تعرف إلى فتاة برازيلية في فترة انفصاله عن كايت في العام 2017، وحالياً لا تزال قضية خيانته لها مع صديقتها المقربة روز هانبوري تتفاعل.