زوجة باسل خياط تسرق الأنظار على “انستجرام” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم السوري باسل خيّاط بطل مسلسل “الكاتب” الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري، صورة جمعته بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”. وقد علّق خياط على الصورة مكتفيًا بوضع رمز القلب التعبيري مشيرًا إلى حبّه لزوجته ناهد زيدان. وفور نشره للصورة، انهالت التعليقات المثنية على جمال زوجته كما تمنى متابعو باسل دوام الحبّ والاتفاق بينهما.

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