صدفة تجمع بشرى بصورتها في أحد شوارع “كان”

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة بشرى جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة لها في أحد المحال بمدينة “كان” الفرنسية.

وعلقت بشرى على صورتها وقالت: “ماشية في شارع في كان لقيت صورتي في الفاترينة.. ولا أجدع كارت بوستال عند ستوديو صلاح مروان فى باب اللوق.. أحلى حاجة في الموضوع أنهم ميعرفونيش بس يظهر الكاميرا والتصوير ده قدر حتى لو في الهونولولو”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى في الدراما، كان مسلسل “عوالم خفية”، الذي شاركت في بطولته بجانب الزعيم عادل إمام، وحققت من خلال الدور الذي قدمته نجاحًا كبيرًا.

وكان آخر أعمالها الغنائية، أغنية باسم “كوبرا” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وانتقدت خلاله الفنان محمد رمضان، وتعرضت بسببه لهجوم عنيف من الجمهور والنقاد، ولكنها تصالحت مع محمد رمضان خلال الأيام الماضية بعد جلسة صلح عقدت بينهم.