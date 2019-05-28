شبيهة ميغان ماركل سياسية إسبانية – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: لفتت سياسية إسبانية الأنظار في الآونة الأخيرة، بسبب الشبه الكبير بينها وبين دوقة ساسكس ميغان ماركل.
ولم تكتفِ المرشحة لمنصب عمدة مدريد بيجونا فيلاكيس البالغة من العمر 40 عامًا، بكونها شبيهة زوجة الأمير البريطاني هاري وحسب، بل قامت حتّى باستنساخ الإطلالة الأولى لميغان ماركل مع المولود الملكي.
فقد قدّمت فيلاكيس ابنتها المولودة حديثًا إلى الجمهور يوم الانتخابات الأحد الماضي، بفستان أبيض شبيه بالمعطف الذي اعتمدته ميغان في أول صورة لها مع طفلها أرشي.
كما سرّحت السياسية الإسبانية شعرها بأسلوب مستقيم مماثل لشعر دوقة ساسكس البالغة من العمر 37 عامًا، ما زاد من الشبه بينهما.
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