فيديو.. تين كات يكشف عن أصعب اللحظات مع الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الوحدة، أن أصعب اللحظات التي التي مر بها الفريق هذا الموسم كانت الخسارة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي.

وأشار تين كات في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" إلى أن هذه الهزيمة لم تكن عادلة لأن الفريق فقد حينها ٥ لاعبين كانوا بقائمة منتخب الإمارات الأولمبي.



وتابع: "شباب الأهلي كان مكتملا وهذا لم يكن أمرا عادلاً".

وأتم: "هذا اللقب الوحيد الذي كان بالإمكان تحقيقه هذا الموسم".