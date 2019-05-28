رجاء الجداوي تغادر المستشفى.. وابنتها تكشف تفاصيل أزمتها الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادرت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، المستشفى، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد حجزها طوال الأيام الماضية، لإصابتها بإجهاد شديد وجفاف عال.
وقالت أميرة حسن مختار، نجلة الفنانة القديرة، في تصريح خاص لـ"فوشيا": "الحمد لله أمّي بخير، وغادرت المستشفى إلى منزلها والأمور أصبحت أفضل من الأيام الماضية بكثير".
وتابعت: "والدتي أصيبت بجفاف عالي نتيجة الصيام، وذلك خلال رحلة عودتها من دبي إلى القاهرة، والحمد لله أن الأمور لم تتطور".
واستطردت: "ستلجأ للراحة التامة خلال الأيام المقبلة، ما حدث كان نتيجة إصرارها على الصيام رغم السفر والإرهاق وحرارة الجو".
وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة الأحد الماضي، نقلت على إثرها للمستشفى.
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