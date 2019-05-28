شكرا لقرائتكم نقابة الإعلاميين توقف بسمة وهبة.. وأزمة بسبب هذه الحلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أزمة كبرى تواجهها الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بعد إعلان نقابة الإعلاميين عن إيقافها بسبب إحدى حلقات برنامجها "شيخ الحارة" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري عبر فضائية "القاهرة والناس".

حيث أعلنت النقابة في بيانها عن كون قرار الإيقاف استند إلى تقرير المرصد الإعلامي، وما تم رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية في الحلقة التي ظهر فيها الفنان ماجد المصري قبل أسبوع.

واعتبر المرصد أن ما جاء في الحلقة مخالف لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بالإضافة إلى كون مقدمة البرنامج لم توفق أوضاعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة.

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ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسببت الحلقة الأخيرة التي عرضت من البرنامج، وظهرت فيها الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب في أزمة كبرى.

بعدما أعلن المخرج المصري خالد يوسف عن تحريك دعوى قضائية بسبب ما ورد في الحلقة تجاهه، حيث أكد يوسف أن الضيفة كالت له العديد من الأكاذيب والإساءة والتشهير في محاولة للنيل منه ومن أسرته.

وكشف المخرج المصري عن تكليفه المحامي الخاص به برفع دعاوى قضائية على كل من روج الأكاذيب بخصوصه في الفترة الماضية متعمدا التشهير به.

وبعد ساعات من عرض الحلقة تم حذف كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها من على موقع "يوتيوب"، كما عرضت حلقة بديلة في موعد الإعادة، حيث ترددت أنباء عن تقديم الإعلامية بسمة وهبة لاستقالتها من فضائية "القاهرة والناس" في ظل نشوب خلاف مع إدارة القناة.