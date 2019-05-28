طارق الشناوي يقع ضحية رامز جلال

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وقع الناقد طارق الشناوي ضحية لبرنامج "المقالب" رامز في الشلال" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال. حيث تعرّض لموقفٍ خطير استدعى توقيف الخدعة بعد انقلاب القارب الذي كان يقله وانجرافه مع التيار. ولقد قدم "جلال" اعتذاره له بعد أن تم إنقاذه فاقداً للوعي.

وأكد "الشناوي" في حديثه على أثير إذاعة نجوم اف أم مع الإعلامي يوسف الحسيني أنه لم يكن يعرف طبيعة البرنامج قبل التصوير رغم تسرّب الشك إليه، لافتا إلى أن قدمه اليمنى احتكت بجذع شجرة خلال التصوير_ بحسب تصريحاته. Advertisements وأضاف أنهم أذكياء بكسب ثقة ضيوفهم الذين يعرضون عليهم المشاركة في برنامج للمسابقات. وأعرب عن تقبله للمقلب رغم قسوة التجربة التي شعر فيها بأنه أصبح قريباً من الموت.



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