شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وسط حراسها الشخصيين.. بريتني سبيرز تستمتع بوقتها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط معركة الوصاية عليها و التشكيك في قواها العقلية، ظهرت النجمة العالمية بريتني سبيرز البالغة من العمر 37 عاما، وذلك لتتناول وجيه الغداء في مطعم إيطالي في لوس أنجلوس أمس الاثنين .

وظهرت بالصور التي سجلتها عدسات " البابارتزي " وهي محاطة بعدد من حراسها الشخصين الذي يرافقوها بكل مكان تتوجه اليه.

كانت بريتني سبيرز بمعنويات مرتفعة ، اضافة الي أن إطلالة كانت براقة ، كانت ترتدي ملابس " كاجوال" مميزة و خاطفة للأنظار ، بينما فضلت أن تظهر بتصفيفه شعر فوضوية و نظارة شمس ذو تصميم أنيق .





















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