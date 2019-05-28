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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جيسيكا شاستين تشعر بالرعب بسبب "حصان".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية جيسيكا شاستين بمقطع فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" وهى تقف بجانب حصان، وخلال تحدثها لأحدى الاشخاص لمس الحصان النجمة الشهيرة وهو ما جعلها تشعر بالخوف الشديد .
وقد علقت جيسيكا شاستين البالغة من العمر 42 عامًا على الفيديو وكتبت: "لا أصدق أننى نجوت".
يذكر أن جيسيكا شاستين قدمت عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Take Shelter" و"The Tree of Life" و"Texas Killing Fields" و"Zero Dark Thirty" وA Most Violent Year، وغيرهم .
جيسيكا
جيسيكا
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