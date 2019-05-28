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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تحتفل بنهاية تصوير "قمر هادى" مع محمد عزمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة يسرا اللوزى بنهاية تصوير مسلسل "قمر هادى" والذى يعرض حاليا على شاشة قناة on، وذلك بصورة مع أحد أبطال المسلسل وهو الممثل محمد عزمى، من ذوى القدرات الخاصة.
يسرا اللوزى عبرت عن سعادتها بالعمل مع الممثل محمد عزمى، مؤكدة أنه ممثل متميز، حيث قالت "آخر يوم تصوير فى "قمر هادى" مع الممثل المتميز محمد عزمى اللى كان لى الشرف اشتغل معاه رغم أن مشاهدنا مع بعض مش كتيرة".
يسرا اللوزى
يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.
وتدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.
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