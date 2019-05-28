شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يروج لأغنيته الجديدة "اللى صاحبه راجل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب سعد الصغير، على الترويج لأغنيته الجديدة " اللى صاحبه راجل"، و المقرر طرحها قريبا على قناته الرسمية على " يوتيوب"، وكتب سعد، قائلا : " انتظروا اليوم على قناة اليوتيوب والانستجرام و فيس بوك برومو أغنية اللى صاحبو راجل سعد الصغير قريبا".

كما يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة أخرى تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ويغنيها لأول مرة سعد بالصينى، ويفاجئ بها جمهوره، خاصة أنه يقدمها بشكل مختلف.