شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يرفع شعار العائلة أولاً ويشاهد فيلم The Incredibles للمرة 57 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الممثل العالمي والمصارع داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، بظهوره في أدوار الأكشن وأفلام الحركة حيث أصبح واحدا من أشهر ممثلى هوليوود فى هذا النمط من الأفلام، ودائماً ما ينشر مقاطع فيديو من داخل صالات الألعاب الرياضية حتى ظهر مؤخراً مع طفلته فى صورة جديدة.
ونشر ذا روك صورة تجمعه مع طفلته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام وهو يشاركها بعض من الوقت في عطلة يوم الذكرى الذي تحيه الولايات المتحدة الأمريكية لتكريم الأشخاص الذين ماتوا في خدمتهم العسكرية.
وكتب جونسون منشور طويل يحث فيه على الوقت مع العائلة الذي يواظب على فعله من حين لآخر وسط بناته اللاتي يشجعهم دائماً، وأختتم منشوره "أشاهد فيلم The Incredibles للمرة الـ 57 قبل النوم".
اشتهر جونسون فى عالم المصارعة بلقب الصخرة "ذا روك" منذ اللحظة الأولى لدخول الحلبة حتى صار أحد أهم أبطالها الخارقين ويشكل لمنافسيه عقدة كبيرة بطريقة التغلب عليهم واحدًا تلو الآخر سواء على الحلبة أو خارجها بفضل الكاريزما الخاصة به، والتى جعلته لا يجد أى صعوبة فى دخول عالم التمثيل بفضل الجماهيرية الذى حققها فى عالم المصارعة، ليصبح أكثر ممثلى هوليوود تحقيقاً للإيرادات فى العالم.
واختارته مجلة التايمز الأمريكية ضمن قائمة "أكثر 100 شخص مؤثرين" فى العالم الحالى، وعلق عليها قائلاً: "أشعر بالتواضع والفخر إلى أبعد الحدود، للظهور على غلاف مجلة TIME، لقد كنت محظوظاً على مدار العقود الماضية، لأنى أتمتع بهذه المهنة الناجحة، لكن هذا يرجع فقط إلى الارتباط العميق بينى وبين الجماهير والمعجبين".
كانت هذه تفاصيل خبر داوين جونسون يرفع شعار العائلة أولاً ويشاهد فيلم The Incredibles للمرة 57 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.