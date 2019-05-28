شكرا لقرائتكم خبر عن شوفها بنفسك.. صورة فاجأت دوا ليبا معجبيها وعشاقها بها على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مؤخرًا النجمة العالمية دوا ليبا بوصول عدد مشتركى صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" إلى 30 مليون مشترك، وقد فاجأت النجمة البالغة من العمر 23 عامًا مرتادي صفحتها بنشرها صورة قديمة لها من ألبوم العائلة، حيث ظهرت دوا ليبا بمرحلة الطفولة.

وعلقت دوا ليبا على الصورة فكتبت: "يسعدني أن أكون على قيد الحياة، وأقدم الأعمال الموسيقية التي أحبها، مع الأشخاص الذين أحبهم، وللأشخاص الذين أحبهم (أنتم).

وحصدت صورة دوا ليبا أكثر من 1.8 مليون likes خلال يوم واحد فقط، إضافة إلى سلسلة من عبارات الإشادة على الصورة.

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دوا ليبا بمرحلة الطفولة