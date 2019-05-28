شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل زلزال الحلقة 23 اليوم على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان عرض الحلقة الـ 23 ، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على شاشة DMC، حيث من المتوقع أن يقوم الأستاذ زهدي- أحمد صيام ببيع نصيبه فى المقهى لكى يسدد مصاريف زواج ابنته، كما سيحاول "زلزال"- محمد رمضان أن يفهم "صافية"- حلا شيحة أنه لا يحبها وسيقوم بإبعادها عنه.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين . من انتاج شركة سينرجي