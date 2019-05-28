شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..انهيار أحمد صلاح حسنى بعد معرفته بقاتل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة مسلسل حكايتي الـ22 للنجمة ياسمين صبرى، مفاجأة كبيرة وهي عدم قدرة على- أحمد صلاح حسنى على الزواج من داليدا- ياسمين صبرى، وذلك بعد أن إخبار البارون - جميل برسوم، حفيده "على" أن داليدا من عائلة "الطاهر" وأن جدها هو من قتل ابنه أي والد علي.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.