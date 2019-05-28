شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغبى عملية سرقة بنك فى التاريخ مع "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يتم عرضه على شاشة DMC، العديد من المواقف الكوميدية التى واجهت أبطال العمل "سيد الشحات" – أحمد فهمى، و"فخر الشحات" – محمد عبد الرحمن – و"ريتاج" – هنا الزاهد- فى رحلتهم لجمع الـ 6 مليون دولار.

وقرر الثلاثى سرقة بنك لجمع الـ 6 مليون دولار وتم التخطيط له وبالفعل تم التنفيذ ولكن كانت أغبى عملية سرقة بنك من الممكن أن تحدث، لتتوالى المحاولات الفاشلة لجمع الأموال مع اقتراب المدة التى حددها لها "الشهاوى" – محمد محمود –لاستلام أمواله.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.