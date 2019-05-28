شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر "ZÃY".. التونسية صابرين الجنحانى تطلق ألبومها الأول "من هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "في كل حيط نخلق باب، نلقى المفتاح عند من زينوولو شعري، شاب نعشق لمخبل و لمسير نخبلو".. بهذه الكلمات خطفت المطربة التونسية صابرين الجنحانى قلوب جمهورها العربى بإطلاق مينى ألبومها الغنائي الجديد "من هنا"، أول بشائر مشروعها الموسيقى الجديد "زي ZÃY".

أربعة أغنيات جمعتها صابرين الجنحانى فى مسمى "مينى ألبوم" أو "EP" فاجأت به محبيها فى تونس وخارجها بإطلاقها دفعة واحدة، تلخص تجربتها الموسيقية الجديدة "زي" التى بدأت به انطلاقة غنائية مغايرة فى مشوارها الفنى منذ مطلع العام الجاري، وضم الألبوم أغنيات "ميسرة" و"سرك في بير" و"داويتنى"، والتى تم إطلاق الأخيرة بشكل أول كليبات زي المصورة نهاية يناير الماضى.

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"زي ZÃY" هو الاسم الذى اختارته صابرين ليعبر عن رؤيتها الغنائية الجديدة المستقلة عن مشروعها التونسى السابق "يوما"، التجربة الثنائية المثرة للجدل والتى جمعتها مع الموسيقى التونسى رامى الزوغلامى والتى اعتمدت فقط على فردين بالاتكال على تيمة المزيكا الإكوستيك البسيطة، بين الصوت الأنثوى وموسيقى الجيتار، وحققت نجاحًا جماهيريًّا بجولاتها الغنائية العربية، وأطلقت العام قبل الماضى أول ألبوماتها "غبار النجوم"، ومن أشهر أغانيها "شو" و"حبيتك" و"100 حاجة فيك".

شاهد أول كليبات "زي"