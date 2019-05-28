- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رد الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات نادي الزمالك المتعلقة بمقترح اللعب دون الدوليين، إذ أوضحت إدارة نادي الزمالك إنها ليس لديها حارس مرمى.
وقال الحلفاوي: "ملحوظة هامة.. لو فيه مشكلة بالنسبة لحل اللعب دون الدوليين.. تتعلق بحراسة مرمى الزمالك: سهل أن يسمح أجيري لجنش والشناوي باللعب مع فريقيهما ثم العودة للمعسكر. حارس المرمى لن يكون جزءًا من الخطط أو الجمل التكتيكية، توجيهات شفوية تكفي".
وكان هناك مقترح باستكمال الدوري دون الدوليين، لإنهائه قبل بداية كأس الأمم الإفريقية، فرد الزمالك بأنه في حال انضمام جنش للمنتخب، لن يكون لديه حارس مرمى، نظرًا لإصابة الحارس البديل عماد السيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يرد على الزمالك: هذا هو حل أزمة حارس المرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.