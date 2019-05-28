الحلفاوي يرد على الزمالك: هذا هو حل أزمة حارس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على تصريحات نادي الزمالك المتعلقة بمقترح اللعب دون الدوليين، إذ أوضحت إدارة نادي الزمالك إنها ليس لديها حارس مرمى.

وقال الحلفاوي: "ملحوظة هامة.. لو فيه مشكلة بالنسبة لحل اللعب دون الدوليين.. تتعلق بحراسة مرمى الزمالك: سهل أن يسمح أجيري لجنش والشناوي باللعب مع فريقيهما ثم العودة للمعسكر. حارس المرمى لن يكون جزءًا من الخطط أو الجمل التكتيكية، توجيهات شفوية تكفي".

وكان هناك مقترح باستكمال الدوري دون الدوليين، لإنهائه قبل بداية كأس الأمم الإفريقية، فرد الزمالك بأنه في حال انضمام جنش للمنتخب، لن يكون لديه حارس مرمى، نظرًا لإصابة الحارس البديل عماد السيد.