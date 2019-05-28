اليوم حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تختتم مساء اليوم الثلاثاء، في التاسعة مساءً، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

بحضور لجنة تحكيم الملتقى، والمكونة من الفنانة سلوى محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف

وسوف يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقي وأفضل فيلم في كل من مسابقتي الروائى القصير والتسجيلي.

يذكر أن الدورة الثالثة للملتقى افتتحت فعالياتها يوم السبت الموافق ٢٥ مايو وشارك بها ٢٣ فيلمآ ما بين التسجيلى والروائى القصير، وأشرفت عليها فنيآ الأستاذة صفاء مراد.