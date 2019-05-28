نجل محمد نجم لمصراوي: والدى حالته حرجة.. وهؤلاء النجوم اطمئنوا على صحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان شريف نجم، نجل الفنان الكبير محمد نجم، أن والده دخل غرفة العناية المركزة منذ أسبوعين فقط، وليس منذ شهرين، كما تتداوله بعض المواقع.

وأكد "شريف" في تصريح خاص لمصراوي، أن حالة والده الصحية لم تستقر بعد، ومازالت الحالة حرجة، خاصة مع نقص كرات الدم الحمراء في الجسم، بسبب الضعف العام الذي أعقب إصابته بالجلطة الدماغية.

وأضاف أن الحالة لم تسوء ولكنها أيضا لم تتحسن، كما أكد الأطباء أنه في حال استقرار الحالة الصحية من الممكن نقله للعلاج خارج مصر.

وتابع: "لم يحدث لوالدي أي جلطات قبل ذلك، والأمر جاء بشكل مفاجئ، وفور إصابته بالجلطة الدماغية تم نقله على الفور للمستشفى بالدقي.

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وعن تواصل الفنانين مع النجم الكبير، أكد أن عددا كبيرا من نجوم الفن يحرصون على الاطمئنان على حالة والده، كما زاره بالمستشفى عدد من النجوم أبرزهم محمد هنيدي، أشرف زكي، منير مكرم، نهال عنبر، وآخرون.

واستكمل: "حرص محمد رمضان على الاطمئنان على والدي، بعدما تحدث معي هاتفيا، وهو يصور مسلسله الجديد".

واختتم حديثه قائلا: "أرجو الدعاء لوالدي في هذه الأيام، فالدعاء يغير القدر، والأطباء أكدوا أن الحالة لم تتحسن حتى هذه اللحظة".

وكان الفنان محمد نجم، قد تعرض منذ أيام لجلطة دماغية استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي.