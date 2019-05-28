بالفيديو: كابتن ريما تطلب يد زوج الفنانة نصرة الحربي منها

طلبت صديقة الفنانة نصرة الحربي​، يد زوجها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استعرضت نصرة مجوهراتها الذهبية التي أهداها إياها زوجها. وتباهت في الفيديو الذي تم تصويره بأساور ذهبية ثمينة وساعة باهظة الثمن وقالت صديقتها إنها تركت الشهرة لهذا السبب وسألتها ممازحة عما إذا كان بإمكانها الزواج من زوجها .

وقالت نصرة الحربي أن زوجها يهديها المجوهرات عندما يريد أن يصالحها بعد كل خلاف.

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