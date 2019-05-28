لهذا السبب.. إحتجاج أردني على مسلسل العاصوف

أثارت حلقة اقتحام الكعبة في مسلسل “العاصوف” جدلاً واسعاً لدى الشعب الأردني وذلك بسبب عرض مشهد اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً بشكل ناقص مثلما وصف البعض، وظهر اقتحام جهيمان العتيبي وصهره محمد عبد الله القحطاني للمنطقة فقط.

بعدها حدث اختلاف في الآراء بين المشاهدين الأردنيين وانقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا المشهد، إذ اعتبر المعارضون أن الكاتب ناصر العزاز، ومخرج المسلسل المثنى صبح أنكرا دور القوات الخاصة الأردنية في تحرير الحرم من جماعة جهيمان، فيما يقول المؤيدون إن القوات الخاصة الأردنية لم تشارك أصلاً بتحرير الحرم عام 1979 من الأساس وأنها فقط اعلنت استعدادها في حال احتاجت السعودية الى يد العون من جارتها.