شبكة MBC مصر تحتفل بنجومها

احتفلت شبكة MBC مصر في حفل سحور بنجوم وصُناع أعمالها الدرامية وسط أجواء ساحرة، وفي رحاب الأهرامات الخالدة.

حضر الحفل نُخبة من النجوم، منهم أحمد السقا، وليلى علوي، ولبلبة، وأشرف عبدالباقي، وعلي ربيع، وكريم محمود عبدالعزيز، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وداليا البحيري، وصابرين، وإدوارد، ونسرين أمين، وسهر الصايغ، ومي عمر، وأحمد فتحي، وشيماء سيف، وإنجي المُقدم، وكريم عفيفي، وريهام عبدالغفور، ومحمد فراج، وهبة مجدي، ورزان مغربي، ورشا مهدي، ونهال عنبر، وندي موسي، وفاطمة ناصر، ومي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وريم مصطفى، وأحمد شاكر عبداللطيف، ومحمد شاهين، وفراس السعيد، وهاني مهنى، وأحمد مالك، وويزو، وعمر السعيد، ومُصطفى أبو سريع، وأيمن سلامة،

والمخرجين محمد سامي، ووائل إحسان، وكريم الشناوي وغيرهم.

وأشار محمد عبدالمتعال، مدير عام قنوات MBC مصر، إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام هو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها القنوات على مدار سنوات، وأكد أن الجمهور هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح.

وأضاف: "هناك الكثير من الأعمال الدرامية والبرامج المميزة التي سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة، ونعد الجمهور بالاستمرار في تقديم محتوى إعلامي فريد ونوعي يرقى إلى العالمية وكفيل بإرضاء ذائقة المشاهد"، من جانبه عبّر مازن حايك، المُتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، عن عميق تقديره لنجوم

المحتوى البرامجي الرمضاني من نجوم وصنّاع للدراما وكتّاب ومخرجين ومنتجين وسواهم، وتوجه بالشكر لكل من حضر الحفل الرمضاني الجامع.

وأضاف: "إن تميّز المروحة البرامجية الرمضانية على شبكة قنوات MBC مصر هو نجاح لكل من كان له دور في صناعة هذا المحتوى الفريد والنوعي"، وختم حـايك بتوجيه رسالة شكر إلى الجمهور المصري الذوّاق، مُثمّنا ولائه وثقته وحسن متابعته.

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بدوره حرص سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـمجموعة MBC" على التواجد في الحفل، وإلقاء كلمة قصيرة تطرّق خلالها إلى خطة النمو والتوسع الخمسية التي أعلنت المجموعة عن إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي 2018، مُشدّدا على أهمية السوق المصري كصانع للمحتوى الإعلامي، ومُشيدا بمسيرة الحركة الدرامية والسينمائية في مصر، وما تمتلكه من خبرة وريادة في هذا القطاع.

وأقيم حفل سحور شبكة MBC مصر بأحد فنادق منطقة الأهرامات الساحرة، وأحيته فرقة فابريكا الغنائية وفرقة التخت الشرقي العربي.