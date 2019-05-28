شاهد..رسالة ماجي بوغصن لصناع مسلسل بروفا بعد انتهاءالتصوير

حرصت الفنانة ماجي بوغصن، علي توجيه رسالة شكر لصناع "بروفا"، عقب الانتهاء من تصوير المسلسل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت بوغصن في الفيديو إلي جانب الفنان أحمد فهمي الذي يقوم بدور البطولة أمامها و بعض أفراد طاقم العمل وهم يحتفلون

بانتهاء التصوير علي أنغام أغنية "لما بتحسبا"، الخاصة بالمسلسل للمطربة نوال الزغبي.وعلقت ماجي علي الفيديو قائلة: "هيك خلصنا تصوير مسلسل بروفا.. شكراً لكل فريق العمل.. شكر كبير للشركة المنتجة إيغل فيلمز وللمخرجة الكبيرة رشا شربتجي والكاتبة الكبيرة يممشهدي.. شريك النجاح النجم أحمد فهمي وكل النجوم الأصدقاء اللي هني شركا أساسيين بكل شي".يذكر أن "بروفا"، هو مسلسل لبناني بطولة: ماغي بوغصن، أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، أليكو داوود، فيفيان أنطونيوس، تأليف ريم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.