كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصاعد أحداث "ابن أصول" يضع سوزان نجم الدين في الأكثر بحثًا بمواقع التواصل الاجتماعي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل وتيرة التشويق التي تقدمها سوزان نجم الدين، في دورها الكبير والمختلف والأكثر جدلا في مسلسل"ابن أصول" حيث نجحت سوزان في تصدر محركات البحث الاجتماعي بسبب ما أحدثته من جدل كبير بسبب الأزمات التي وضعت فيها ابنها في العمل "حمادة هلال"، والتي قدمتها سوزان بطريقة جديدة ومثيرة للجدل.

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ونجحت سوزان نجم الدين في التواجد كتريند "تويتر" حتى الآن وإشعال حلقات المسلسل بينما يعد مسلسل "ابن أصول" هو التعاون الأول لسوزان نجم الدين وحمادة هلال والأول لها مع شركة سينرجي.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.