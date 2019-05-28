كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل الحلقات الجديدة من "حدوتة مرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر "الخليج 365 الفني" تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسل "حدوتة مرة" وهو من إنتاج Viu Original.

"حدوتة مُرّة"، مسلسل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض. وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.

ملخص لأهم الأحداث من الحلقات:

الحلقة 21

الجميع بدأ في فك شباك مروة سلطان من حوله ، لكن ماذا ستفعل مروة نفسها لفك شباك محمود الحلوجي عنها؟

الحلقة 22

هل ستنجح مروة سلطان في تدمير طارق التميمي ؟ ام انها ستنصب الفخ وتقع فيه!

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الحلقة 23

يبدو أن مروة ستعود للأيام المُرة أم إنها ستحاول ما بوسعها لتفادي العودة لتلك الأيام من جديد؟

الحلقة 24

"مُرة" انسانة ذات معايير أخلاقية معدومة بسبب سوء التربية بينما تربية كريم تختلف جذريًا فماذا سيكون تأثير المال عليهما؟