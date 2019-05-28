أول تعليق لرامز جلال على حلقة طارق الشناوي في «رامز في الشلال».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان رامز جلال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من كواليس تصوير برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، علق على الصور قائلًا: «الناقد الى حط على الكل والى ياما عمل مصايب وبلاوي».

وكانت حلقة رامز جلال، مع الناقد طارق الشناوي، قد شهدت موقف غريب ومرعب بعد أن انقلب الزودياك، وجرف الشلال طارق الشناوي، بعيدًا عن طاقم التصوير وصارع رامز جلال، لإنقاذه وكشف له عن مقلبه.

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وطلب منه رامز جلال، بعدها عدم الكشف عن أي تفاصيل للبرنامج حتى الانتهاء من تصويره وذلك حتى لا تتسرب فكرة البرنامج قبل الانتهاء من 6 حلقات كانت هي المتبقية له وقتها.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.