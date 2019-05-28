مها محمد تخضع لعملية جراحية عاجلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقلت الفنانة الكويتية مها محمد إلى أحد مستشفيات الكويت الكبرى، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية عاجلة للفنانة الكويتية لاستئصال المرارة، ونشر أدمن صفحتها على موقع “انستجرام”، صورة لها على سرير المرض، وعلق قائلا: “ادعوووا لها داشه عمليات استئصال المراره”.

وبعد خروج الفنانة الكويتية من غرفة العمليات نشرت مقطع فيديو طمأنت فيه جمهورها على حالتها الصحية، وقالت: “طلعت من العملية.. وشكرا لكل من سال عني وتحمد لي بالسلامه احبكم وااايد فديتكم مشكووورين”.

يذكر أن الفنانة الكويتية مها محمد كانت قد دخلت المستشفى مؤخرا، وأشار البعض أنها قد تكون مصابة بانفلونزا الخنازير لكن طبيبها المختص خرج لينفي صحة هذه الأقاويل، بقوله: “بالنسبة للفنانة مها أحب أطمنكم الحمد الله ما فيها شيء، شوية التهابات وحرارة صار لها 5 أيام ما بتنزل وعطيناها أدوية، وإن شاء الله بتكون أحسن”.

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وكانت الفنانة الكويتية مها محمد قد احتفلت في شهر إبريل الماضي بعيد ميلادها في حفل كبير، أقامته في أحد المطاعم الكبرى، بحضور زوجها، والذي يدعى “محمد”.

الفنانة الكويتية تألقت في الحفل بفستان ذهبي قصير منفوش من أسفل، وتركت شعرها الطويل منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف.

زوج مها فاجئها خلال الحفل بتقديم هدية ثمينة لها، والتي كانت عبارة عن ساعة باهظة الثمن، مشيرة إلى أن سعرها يصل إلى 15 ألف دينار، أي ما يزيد عن 49 ألف دولار أميركي.