فريال يوسف توجه تهنئة خاصة لوالدتها في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة التونسية فريال يوسف تهنئة خاصة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها.

فريال نشرت صور جمعتها بوالدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنأتها بكلمات رقيقة بقولها: “بالنسبة إلى العالم أنت أم.. ولكن بالنسبة إلى عائلتك أنت العالم... عيد ميلاد سعيد ملكتي”.

وكانت فريال يوسف قد كشفت من قبل الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، والتي لم تخبر به جمهورها من قبل، وذلك خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة”، حيث قالت إنها تزوجت مرة واحدة، وكان مجرد عقد قران فقط، لافتة إلى أنها تزوجت بعد أن ضغطت عليها والدتها، فقالت لها فريال سأتزوج من أول رجل يتقدم لي، وبالفعل هذا ما حدث، وعقدت قرانها دون اقتناع تام بهذا الرجل، إلى أن أكتشفت أنه مريض بداء الكذب، حيث أنه يكذب الكذبة ويعيش فيها، وهو ما جعلها تنفصل عنه بعد ثلاثة أشهر فقط.

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الفنانة التونسية كشفت أنه وجدت بعد ذلك الرجل الذي حلمت به، وشعرت أنه توأم روحها، وروت تفاصيل قصة حبهما بقولها: “تلقيت دعوة على العشاء منه، وكنت معجبة به أيضاً، ولكنه لم يكشف عن إعجابه بي حتى بعد اللقاء الأول، وبعد شهر من دعوات العشاء التي وصلت إلى 5 مرات، صارحني بأنه متزوج من أخرى، ويريد الطلاق منها بعد ظهوري في حياته”.

وتابعت: “كنت بالفعل قد وقعت في حبه لكني رفضت الزواج منه، لأني امرأة تونسية ولا أقبل المشاركة في زوجي، كما أن القوانين في بلدي ترفض تعدد الزوجات، وقد تصل عقوبة من يفعلها إلى السجن”.

واستطردت أنه عاد وفاجأها بأنه طلق زوجته، فوافقت على الزواج منه، وكانت بالفعل تستعد للاحتفال بزفافها منه، لكنها قبل أشهر من حفل زفافها اكتشفت خيانته لها بالصدفة، حيث قرأت عدة رسائل بينه وبين فتاة أخرى، وهو ما دفعها لإلغاء زفافها قبل إقامته بأشهر قليلة.