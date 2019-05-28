لطيفة: اعتزلت الرجال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية لطيفة الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، التي لا يعرفها عنها جمهورها من قبل.

الفنانة التونسية قالت، خلال استضافتها في برنامج “عايشة شو”، إنها تزوجت مرة واحدة في حياتها، لافتة إلى أن هذه الزيجة استمرت 5 أو 6 سنوات.

وعن سبب عدم تكرارها لتجربة الزواج مرة أخرى، قالت الفنانة التونسية: ” متجوزتش تاني علشان الحياة الفنية بتاخد العمر والوقت”.

وأضافت: “من الصعب للغاية أن يكون هناك توازن بين الحياة الفنية والشخصية للفنان، لذلك هذا الأمر كان سببًا في عدم ارتباطي مرة أخرى، لأن الرجل الشرقي ليست لديه القدرة على تحمل حياة فنانة ناجحة وأولوياتها الفن”.

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الفنانة التونسية أكدت أنها لا يمكن أن تعتزل الفن من أجل رجل، وأنها إن كان لديها هذا التفكير كانت اعتزلت منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن من يحبها لابد أن يحبها بفنها ويدعمها لكي تصبح أفضل.

ومن ناحية أخرى، تحدثت لطيفة عن والدتها، بقولها: “أنا لا أسوى شيء من غيرها، أدت دور الأب والأم لأن والدي توفى وأنا صغيرة، أمي تعبت أوي في حياتها علشان تربينا”.

ووضفت نفسها بأنها نسخة من والدتها في طباعها، حيث قالت: “أخدت منها كل حاجة.. أنا نسخة منها في كل حاجة”، مشيرة إلى أنها تشعر بالضعف عند مرض والدتها، وتلغي كل أعمالها الفنية لتكون تحت قدميها، مؤكدة أن هذا أقل شيء ممكن أن تفعله لوالدتها.

لطيفة وجهت رسالة لوالدتها، بقولها: “أنا من غيرك ولا حاجة، إنتي علمتيني الالتزام، وعلمتيني أحترم الفن جدا، وإني لا أتهاون في أي شيء بقدمه، وعلمتيني إن اي حاجة عايزة أحققها أتعب عليها هتتحقق.. يارب يخليكي ليا”.