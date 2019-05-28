تشارليز ثيرون تبحث عن حبيب بمواصفات معينه

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، عن أنها لم تدخل في علاقة حب منذ أن انفصلت عن حبيبها السابق النجم العالمي شون بن قبل سنوات.

النجمة العالمية البالغة من العمر 43 عاما، تشارليز ثيرون، كشفت في حوارها لجريدة The Sun، أنها مستعدة في الوقت الحالي للدخول في علاقة حب، وأن مواصفات الحبيب الذي تبحث عنه هو رجل لديه “ذقن” ويجعلها تضحك دوما.

وكانت آخر أعمال النجمة تشارليز ثيرون هو فيلم ” Long Shot “، حيث يشارك ثيرون البطولة كل من وسيثر وجين وعدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم اليكسندر سكارسجارد و جون ديان رافائيل وبوب ادونكيرك وجيمس سايتو وغيرهم.

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وعلى جانب أخر، تألقت النجمة والعارضة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، خلال حضورها فعاليات حفل توزيع “جوائز اختيار النقاد” في دورته الـ24 لهذا العام، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء الأحد 13 يناير 2019.

النجمة العالمية خطفت الأنظار على السجادة الزرقاء للحفل، بفستان فضي أنيق لم يخلو من الاثارة، وجاء بتوقيع جيفنشي، حيث كانت تشارليز ثيرون مرشحة ضمن قائمة أفضل ممثلة في دور كوميدي عن فيلمها “Tully”.

وكانت الحسناء تشارليز ثيرون، تجهز، مؤخرا، لبطولة فيلم سينمائي جديد تلعب من خلالة دور المذيعة ميجين كيلي، والتي تعرضت للتحرش من قبل رئيسها السابق في العمل روجر أيلز، كما يركز العمل على النساء اللواتي قمن بالعمل في القناة.