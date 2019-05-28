تامر حبيب يكشف حقيقة إصابة رجاء الجداوي بجلطة في المخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما ذكرت عدد من التقارير الصحفية إصابتها بجلطة في المخ.

السيناريست تامر حبيب، الصديق المقرب من رجاء وعائلتها، نفى صحة هذه الأنبا تماما، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “ذكرت قليل من الصحف و المصادر الصحفية ان الأستاذة الجميلة و أمي الثانية رجاء الجداوي قد أصيبت بعد الف شر بجلطة في المخ و ان هذه الإصابة قد تركت لديها أثراً ضخماً مش عايز حتي أقوله علشان مافولش علي الست اللي هي الحمدلله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة”.

Advertisements

وأضاف: “كل اللي حصل انها تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر في اليومين اللي فاتوا وعلي أثره عملت check up و الحمدلله كل وظائفها سليمة و مافيهاش أي حاجة تقلق، و مادخلتش العناية المركزة و لا حتي خمس دقايق كما ذُكر”.

تامر وجه رسالة لمروجي الشائعات، بقوله: “كفاية و النبي بقي، و تبينوا تبينوا تبينوا انا في عرض دين النبي علشان الأخبار دي بجد مؤذية ومؤلمة وهي اللي ممكن تأثر علي صحة الناس بالسلب.. و يا رب دايماً في أحسن صحة و زي الفل يا جوجا يا حبيبتي”.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد تعرضت لأزمة صحية خفيفة، نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا لإجراء عدد من الفحوصات للاطمئنان على صحتها.