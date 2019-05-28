ابنة علا غانم بـ«الكلبشات» في عقد قرانها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت نيرمين الدفراوي، ابنة الفنانة المصرية علا غانم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة من عقد قرانها والذي احتفلت به في بداية شهر مايو الجاري.

وظهرت نيرمين، بصورة طريقة برفقة زوجها مع المأذون “الفرفوش” الشهير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بتقييد يديها بـ “كلبش”، هي وعريسها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وكانت ابنة علا غانم الثانية، كاميليا الدفراوي، قد كشفت مؤخرا عن خطوبتها، حيث نشرت صور لها مع خطيبها، في حفل ضم عدد من أصدقائهما، ونشرت صور رومانسية لها مع شاب، وكتبت تعليق: «رجلي دعمي بالحياة، صديقي، منزلي حيث يكون هو».

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يذكر أن علا غانم، تزوجت وليد الدفراوي في بداية حياتها وأنجبت منه كاميليا ونيرمين، ثم انفصلت عنه وتزوجت من أحمد المسلمي، ولكنها انفصلت عنه هو الآخر وتزوجت من عبدالعزيز لبيب، والذي أقامت مؤخرا ضده دعوى تطليق ثم تصالحت معه.

وكان أخر أعمل علا غانم، فيلم “خط أحمر”، وهو من بطولة علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبد الإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.

وكانت ابنة علا غانم الثانية، كاميليا الدفراوي، قد كشفت مؤخرا عن خطوبتها، حيث نشرت صور لها مع خطيبها، في حفل ضم عدد من أصدقائهما، ونشرت صور رومانسية لها مع شاب، وكتبت تعليق: «رجلي دعمي بالحياة، صديقي، منزلي حيث يكون هو».