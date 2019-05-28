طارق الشناوي يكشف: في هذه اللحظة تأكدت من وقوعي ضحية لمقلب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل وقوعه ضحية لبرنامج المقالب “رامز في الشلال” تقديم الفنان رامز جلال.

طارق أكد، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “حروف الجر”، أنه كان دائما يتشكك في فبركة برامج المقالب، إلا أنه لم يكن يعلم بأنه وقع ضحية لمقلب رامز جلال، لافتا إلى أنه انتابه الشك خلال التصوير.

الناقد الفني قال إنه اتصل به صحفي يثق فيه ليخبره عن استضافته في برنامج مسابقات من إنتاج شركة إماراتية، وأنها تستضيف شخصيات عامة وليست قاصرة على الفنانين، كما أنه سيتم التصوير في جزيرة بالي، وهذا أزال الشكوك بداخله.

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وأضاف أنه أثناء تصوير البرنامج انتابه الشك في أنه مقلب ولكنه ظن أن الأمر سيقتصر على ظهور قرود مدربة من الجزيرة، حيث أن جزيرة بالي تشتهر بالقرود، ولكنه فوجيء أنه سقط في شلال وهو لا يستطيع السباحة.

الناقد الفني كشف أنه تأكد من وقوعه ضحية لمقلب فور سقوط الجسر الخشبي به، فحرص على عدم الخروج عن الآداب العامة لأن برامج المقالب تريد أكثر كم من استخدام الصفارة لحذف الألفاظ، ولكنه تمكن من السيطرةعلى غضبه.

وكشف عن تعرضه لإصابة خلال تصوير الحلقة، حيث علقت ساقه بجذع شجرة ولم يستطع إخراجها، إلا بعد أن قام فريق البرنامج بكسر جذع الشجرة.