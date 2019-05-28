انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تمنع بث برنامج تلفزيوني شهير.. والسبب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 04:50 مساءً - منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الاثنين، بث برنامج تلفزيوني شهير؛ جراء ما اعتبره "خروجاً عن القيم والأخلاق واستخدام عبارات مسيئة، ومخالفة المعايير والأعراف".

وقال المجلس في بيان إنه تقرر منع بث برنامج "شيخ الحارة" في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.

كما وجه إنذاراً لفضائية "القاهرة والناس" التابعة للقطاع الخاص بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتاً حال عدم التزامها بالقرار.

وبيّن المجلس أن القرار جاء بعد مطالعة الحلقة المعروضة في 25 مايو الجاري، وما فيها من "خروج عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف".

يشار إلى أنّ البرنامج استضاف في الحلقة المذكورة الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، التي هاجمت بشدة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف بعبارات "مسيئة"، مشيرة إلى أنها كانت زوجته لفترة من الوقت، رغم أن يوسف نفسه نفى مراراً ارتباطه بها.

من جانبه علق المخرج السينمائي خالد يوسف في منشور على موقع فيسبوك: "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته (بسمة وهبة) وضيفة حلقته (ياسمين الخطيب)".

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وأضاف يوسف: إنّ "‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي، وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي".

يشار إلى أنه جرى تداول مقاطع فيديو مخلّة بالآداب للمخرج المصري (يوسف) على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه رفضه التعديلات الدستورية التي طالبت بمد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

وكان "يوسف" وصف التعديلات الدستورية المقترحة في مصر بـ"أسوأ الكوابيس"، وأنها خطوة إلى الوراء، واعتبر أنها ترسخ حكم الفرد في مصر، وأنها "ردة" ليس فقط عن ثورة يناير بل تعود بمصر إلى العصور الوسطى.

و"شيخ الحارة" برنامج حواري يعرض في شهر رمضان، ويشهد مواجهات جريئة مع مشاهير بالفن والسياسة، ويكشف عن أسرار في حياتهم الشخصية والعملية.

ولم يعلق البرنامج أو القناة على قرار وقف البث.