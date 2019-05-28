هل وجّهت مايا دياب رسالة الى النجوم الذين رفضوا المشاركة في برنامجها؟

عبّرت النجمة مايا دياب عن استيائها الشديد من أحد البرامج الفنية الذي يُعرض حاليًا على الشاشة ، يتمّ خلال حلقات هذا البرنامج استضافة شخصيات فنية معروفة ومحاورتها بطريقة مستفزّة، برأي مايا، ما يقلّل من شأن الفنان ويهدّم مسيرته المحترمة.

فقد غرّدت دياب على حسابها عبر موقع تويتر قائلة: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد“، وكأنها تقول إنها حاولت استضافة عدد من الفنانين في برنامجها “هيك منغني” لكنهم رفضوا، خوفًا على نجوميتهم، بحسب تعبيرها.

Advertisements

وفي وقت سابق، نشرت مايا تغريدة اثارة من خلالها الجدل حيث قالت فيها: “في برنامج لبناني برمضان هدفه يبهدل الفنان وتاريخه، هل الإنهبال مسموح ولهالدرجة؟؟ هل مسموح استهبال المشاهد؟؟ شو الهدف؟”.

إذا، ليست المرة الأولى التي تأتي “دياب” على ذكر هذا البرنامج ومضمونه دون أن تسميه، ما يدلّ على أنه يستفزّها بشكل كبير. فما هو البرنامج يا ترى؟ وهل ستكشف عنه “دياب” في وقت لاحق اذا استمر باعتماد الأسلوب ذاته؟ الأيام المقبلة ستعطينا الجواب.

يذكر أن مايا دياب تستعد لطرح أغنية ديو مع النجم زياد برجي بعنوان “خسرنا بعض” من توقيع المخرج كميل طانيوس.