مايا دياب تصف فنانين بـ "منتهي الصلاحية".. هل قصدت لطيفة التونسية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بسبب تغريدة جديدة لها عبر تويتر، هاجمت فيها بعض الفنانين، ووصفتهم بـ"منتهي الصلاحية".
وكتبت دياب:" في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن ،فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد".
وتفاعل الجمهور مع التغريدة، حيث سخر عدد كبير من الفنانة اللبنانية بهذا التعليق الذي كان مُفاجئًا، وتوقع متابعون أن مايا دياب قصدت بتغريدتها الفنانة التونسية لطيفة، والتي ظهرت في برنامج "عائشة شو" من تقديم الإعلامية التونسية عائشة بن عثمان على قناة القاهرة والناس.
وخمن هؤلاء أن تكون الفنانة التونسية قد رفضت الظهور في برنامج "هيك منغني" والذي تقدمه مايا دياب بوقت سابق، واغضب ظهورها في برنامج "عايشه شو" دياب، خصوصًا ان الفنانة اللبنانية قالت بتغريدتها "منتهيي الصلاحية"، و"بنجرب نرجعكم لمسيرتكن"، وهو الأمر الذي يزيد التأكيدات حول لطيفة التونسية التي ابتعدت منذ فترة طويلة عن عالم الغناء، وفق قول المتابعين.
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