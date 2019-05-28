كاردي بي تهدي رضيعتها إسوارة بهذه القيمة الباهظة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تَباهت مُغنّية الراب العالمية "كاردي بي" مؤخرًا بأسلوب حياتها الباذخ عبر حسابها على إنستغرام، عِندما كشفت عن الهدية الباهظة التي أحضرتها لرضيعتها "كالتشر"التي تبلغ من العُمر 10 أشهرٍ فقط.

وكانت الهدية عبارة عن قطعة مُجوهراتٍ ثمينة للغاية، وهي إسوارة مُرصّعة بالألماس وصلت قيمتها إلى 80 ألف دولار، إذ نشرت كاردي صورة رضيعتها كالتشر وهي ترتديها على إنستغرامها، ومن ثمّ قامت بحذفها بعد فترةٍ قصيرةٍ من الزّمن.

ولم تكن هذه الصّورة الوحيدة التي حذفتها مُغنّية البوب من حسابها، بل كانت هُناك صورةٌ أخرى لمجموعة كاملة من الأساور باهظة الثّمن المُرصّعة بالألماس، وأسفلها مُحادثة مع مُصمم المُجوهرات الذي أتمّ صفقة الشّراء للمجموعة، عِلمًا بأنّ ثروة كاردي بي تصل إلى 8 ملايين دولار.

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وعلى الرّغم من نزهة التّسوّق التي قامت بها كاردي مؤخرًا، إلّا أنّها لم تكن تشعرُ بحالٍ جيّدة الأسبوع الماضي، حيث ألغت حفلها في مدينة بالتيمور الواقعة في ولاية ميرلاند، وذلك لأنها كانت تتعافى من عملية تجميلية خضعت لها مؤخرًا.

يُذكر أنّ كاردي بي تتحضّر لإطلاق أجدد أغانيها، والتي ستحمل اسم Press أي "الصّحافة"، حيث بدأت بالتّرويج لها مُنذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وتتوقّع النّجمة أن تكون هذه الأغنية إضافة فريدة لتاريخها الفنّي.